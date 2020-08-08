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08.08.2020 - 20:39 | | DHA

Silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Çınar İbru hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

Olay, saat 03.00 sıralarında Güney Mahallesi 1142 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, iki grup arasında kalan Çınar İbru'ya isabet etti. Ayrıca, olayda Erdi B. ve Tufan İ. de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Çınar İbru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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