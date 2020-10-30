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30.10.2020 - 14:49 |

Silahlı saldırıya uğrayan kasap konuştu! 'Ekmeğinde olan bir esnafım'

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan kasap Osman Büyükkök (49), ifadesinde kimseyle husumeti bulunmadığını belirtip, "Ekmeğinde olan bir esnafım" dedi.

Silahlı saldırıya uğrayan kasap konuştu! 'Ekmeğinde olan bir esnafım'

Çırkan Mahallesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, Osman Büyükkök, kasap dükkanı önünde çalışanıyla oturduğu sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken bacağından yaralanan Büyükkök, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden, şapka ve maske taktığı, peş peşe 3 el ateş ettiği belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürerken, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Osman Büyükkök, polisteki ifadesinde, "Kasap dükkanımı yaklaşık 4 ay önce bir arkadaştan devir aldım. Kimseyle husumetim, en ufak bir tartışmam olmadı. Bu yaşıma kadar sadece bir kez müşteki sıfatıyla ifade verdim. Ben ekmeğinde olan bir esnafım" dedi.

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