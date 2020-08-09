09.08.2020 - 13:37 | | DHA
Şile'de denize girmek yasaklandı
Son dakika gelen habere göre; İstanbul'un Şile ilçesinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Yasağın sebebinin ise şiddetli rüzgar olarak açıklandı.
Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercihe etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
DGS'de korona önlemleri! Tek tek içeriye alındılarÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak koronavirüs tedbirleri altında yapıldı. Sınava 389 bin 308 aday katıldı.