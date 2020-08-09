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09.08.2020 - 13:37 | | DHA

Şile'de denize girmek yasaklandı

Son dakika gelen habere göre; İstanbul'un Şile ilçesinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Yasağın sebebinin ise şiddetli rüzgar olarak açıklandı.

Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercihe etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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