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01.08.2020 - 14:35 | | DHA

Åžile'ye tatilci akÄ±nÄ±! Kilometrelerce kuyruk var

Kurban BayramÄ± tatili devam ederken Ã§ok sayÄ±da Ä°stanbullu, Åžile'ye akÄ±n etti. Åžile yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken jandarma ve polis ekipleri havadan ve karadan denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Åžile'ye tatilci akÄ±nÄ±! Kilometrelerce kuyruk var
Son dakika... Ä°stanbullular akÄ±n etti! FotoÄŸraf bugün çekildi
Son dakika... Ä°stanbullular akÄ±n etti! FotoÄŸraf bugün çekildi
Son dakika... Ä°stanbullular akÄ±n etti! FotoÄŸraf bugün çekildi
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Kurban BayramÄ± tatilini Åžile'de geÃ§irmek isteyen Ä°stanbullular yollara dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sabah saatlerinde Åžile yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken araÃ§lar kilometrelerce kuyruk oluÅŸturdu. Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Åžile yolunda denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Karadan denetim gerÃ§ekleÅŸtiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

Jandarma helikopteri ayrÄ±ca sahil ÅŸeridinde de denetim yaptÄ±. Åžile'ye giden vatandaÅŸlarÄ±n sosyal mesafe kuralÄ±na ve maske kullanÄ±mÄ± zorunluluÄŸuna uyup uymadÄ±klarÄ± kontrol edilirken, trafik ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin belge kontrollerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla jandarma ekipleri vatandaÅŸlara kolonya ve Ã§ikolata ikram etti. Åžile otoyolunda yapÄ±lan denetim ve trafik yoÄŸunluÄŸu havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"YOL Ã‡OK KALABALIK KEÅžKE DÃœN GELSEYDÄ°K"

Ailesiyle birlikte gÃ¼nÃ¼ birlik Åžile'ye giden Hulusi HararcÄ±, "Åžile'ye gidiyoruz. AkÅŸam geÃ§ saate kadar orada olacaÄŸÄ±z. Biz ikinci gÃ¼n kimse olmaz diye geldik. Yol Ã§ok kalabalÄ±k. KeÅŸke dÃ¼n gelseydik. Ben burayÄ± ilk defa bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼yorum. Biz gittiÄŸimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacaÄŸÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da var. OnlarÄ±n da bizim de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nemli. Herkesi de uyarÄ±yorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerini kullandÄ±.Â 

40 metreden denize atladÄ±, sÄ±rtÄ±nda kÄ±rÄ±lmadÄ±k kemik kalmadÄ±Ä°spanya'nÄ±n Ä°biza AdasÄ±'nda bir Ä°ngiliz turist, 40 metre yükseklikteki kayalÄ±klardan denize atladÄ±. Denizin içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiÄŸi ciddi ÅŸekilde zedelendi. O anlar baÅŸka bir turist tarafÄ±ndan görüntülendi.
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