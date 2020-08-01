Åžile'ye tatilci akÄ±nÄ±! Kilometrelerce kuyruk var

Kurban BayramÄ± tatilini Åžile'de geÃ§irmek isteyen Ä°stanbullular yollara dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sabah saatlerinde Åžile yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±rken araÃ§lar kilometrelerce kuyruk oluÅŸturdu. Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Åžile yolunda denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Karadan denetim gerÃ§ekleÅŸtiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

Jandarma helikopteri ayrÄ±ca sahil ÅŸeridinde de denetim yaptÄ±. Åžile'ye giden vatandaÅŸlarÄ±n sosyal mesafe kuralÄ±na ve maske kullanÄ±mÄ± zorunluluÄŸuna uyup uymadÄ±klarÄ± kontrol edilirken, trafik ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin belge kontrollerini gerÃ§ekleÅŸtirdi. Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla jandarma ekipleri vatandaÅŸlara kolonya ve Ã§ikolata ikram etti. Åžile otoyolunda yapÄ±lan denetim ve trafik yoÄŸunluÄŸu havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

"YOL Ã‡OK KALABALIK KEÅžKE DÃœN GELSEYDÄ°K"



Ailesiyle birlikte gÃ¼nÃ¼ birlik Åžile'ye giden Hulusi HararcÄ±, "Åžile'ye gidiyoruz. AkÅŸam geÃ§ saate kadar orada olacaÄŸÄ±z. Biz ikinci gÃ¼n kimse olmaz diye geldik. Yol Ã§ok kalabalÄ±k. KeÅŸke dÃ¼n gelseydik. Ben burayÄ± ilk defa bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼yorum. Biz gittiÄŸimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacaÄŸÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da var. OnlarÄ±n da bizim de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nemli. Herkesi de uyarÄ±yorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerini kullandÄ±.Â