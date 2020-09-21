Silifke’de dayı ve yeğen, sulama havuzunda ölü bulundu

Olay, Silifke'ye bağlı Pazarkaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Dayısı Duran Teynel (31)ile birlikte 3 gün önce gezmeye çıkan İlyas Bulutoğlu'nun (20) eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp ihbarını değerlendirerek, dayı ve yeğen için arama çalışması başlattı. Uzun süre aranan dayı ile yeğen, tüm çabalara rağmen bulunamadı.

Bugün ekiplerin ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesi'nde yaptıkları aramada, zeytin bahçesinin ortasındaki sulama havuzunda 2 kişinin cansız bedenine rastlanıldı. Yapılan kontrolde cesetlerin, İlyas Bulutoğlu ve dayısı Duran Teynel'e ait olduğu belirlendi.

Dayı ve yeğenin cansız bedenleri, otopsi için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.