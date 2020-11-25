MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Silifke'de kumara suçüstü
ABONE OL
25.11.2020 - 12:03 | | DHA

Silifke'de kumara suçüstü

Mersin'in Silifke ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 11 kişiye 56 bin TL ceza kesildi.

Silifke'de kumara suçüstü

Atakent Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' ve 'koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmek'ten toplam 56 bin TL para cezası kesildi.

İşletme sahibi hakkında da 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonda 4 bin TL, 128 deste iskambil kağıdı ve kumar borçlarının kayıt altına alındığı ajanda ele geçirildi.

Son dakika... Kuyumcular bile sahte altını anlamadı! 10 kuyumcu...Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Üsküdar’da dolandırıcılar sıralı kuyumcuların olduğu caddeyi mesken tuttu. Teker Teker gezdikleri yaklaşık 10 kuyumcuya ellerindeki sahte gramseleri sattı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever’in özel haberi...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu, tedbirli kutlandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Van'da 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi!

Van'da 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet