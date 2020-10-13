Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Camiikebir Mahallesi'nde bir iş adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 32 şişe etil alkol ele geçirildi, sahte alkol ürettiği öne sürülen H.Ö. (30) gözaltına alındı.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.