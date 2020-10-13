MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı
ABONE OL
13.10.2020 - 16:54 | | DHA

Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir adrese yapılan baskında 32 şişe etil alkol ele geçirildi, sahte alkol ürettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Silifke'de sahte alkol üretirken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Camiikebir Mahallesi'nde bir iş adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 32 şişe etil alkol ele geçirildi, sahte alkol ürettiği öne sürülen H.Ö. (30) gözaltına alındı.

Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Son dakika... Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye’nin umudu bu odada

Son dakika... Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye’nin umudu bu odada

Sıradaki Haber