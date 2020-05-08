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08.05.2020 - 10:49 | | DHA

Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka görüldü!

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 44 tutuklu/hükümlüde corona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada, testi pozitif çıkan tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine bilgi verildiği kaydedildi.

Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka görüldü!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı basın açıklaması şu şekilde:

 “Slivri Ceza İnfaz Kurumu’nda bazı tutuklu ve hükümlülerde KOVİD-19 belirtilerinin gözlemlenmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gerekli görülmüştür. Silivri Ceza İnfaz Kurumu 7 numaralı L tipi Cezaevi’nde corona virüs belirtileri gözlemlenen ve hemen akabinde sağlık kurumuna sevk edilen 2 tutuklu/hükümlünün KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, iki şahısla temasta olduğu değerlendirilen tutuklu/hükümlüler üzerinde kapsamlı bir filyasyon çalışması yapılmıştır.

Yapılan testlerde 42 tutuklu/hükümlünün daha KOVİD-19 testleri pozitif çıkmıştır. Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişlerdir. Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir. Diğer 2 tutuklu/hükümlünün tedavisine ise bir süre daha hastane ortamında devam edilecektir. Hastanede tedavisi süren ilk 2 vaka da dahil edildiğinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD19 tanısı konulan 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu hassas süreç şeffaflıkla yürütülmekte olup tedavisi devam eden her bir tutuklu/hükümlünün ailesi bilgilendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

Bakan Koca, "Bu gidiş eve değilse, iyi değil" diyerek uyardı!Gelen bir son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda, 'bu gidiş eve değilse, iyi değil' diyerek "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadelerini kullanarak uyarıda bulunmuştu. Koca'nın uyarısına rağmen bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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