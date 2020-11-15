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15.11.2020 - 16:35 | | DHA

Silivri'de 1'i kadın 2 kişi öldürüldü! Eski koca gözaltında

Silivri'de Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili olarak Tülay Sivil'in eski kocası Erdem D., gözaltına alındı.

Silivri'de 1'i kadın 2 kişi öldürüldü! Eski koca gözaltında

Olay, dün akşam saat 22:30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil'in evine, eski eşi Erdem D. gelerek, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Mermilerin hedefi olan Tülay Sivil ve Mesut Sivil olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde geniş önlemler aldı. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olaydan sonra kaçan Erdem D. yakalanarak gözaltına alındı. Erdem D.’nin sorgusu devam ediyor.

 

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