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09.06.2020 - 17:05 | | DHA

Silivri'de ağaçtan düşen çocuğa inşaat demiri saplandı

İstanbul Silivri'de meyve toplamak için ağaca çıkan çocuk dengesini kaybedince yerdeki inşaat demirinin üstüne düştü. Yaralı çocuk, vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silivri'de ağaçtan düşen çocuğa inşaat demiri saplandı

Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesinde 12 yaşındaki küçük çocuk meyve toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğa yerde bulunan inşaat demiri saplandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Vücuduna saplanan demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silivride ağaçtan düşen çocuğa inşaat demiri saplandı

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