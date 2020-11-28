28.11.2020 - 10:51 | | DHA
Silivri'de canlarÄ±nÄ± hiçe sayÄ±p D-100'den yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçenler kamerada
Ä°stanbul SilivriD-100 Karayolu'nda Ã¼st geÃ§itler olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼stgeÃ§idi kullanmayanlar canlarÄ± pahasÄ±na bariyerden atlayarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyor. Â BirÃ§ok Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazalarÄ±n meydana geldiÄŸi yolda bariyerleri aÅŸarak karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§enler yÃ¼rekleri aÄŸza getiriyor.Â
Silivri D-100 Karayolu'nda belirli aralÄ±klarla Ã¼st geÃ§it bulunmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± vatandaÅŸlar canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±p, D-100'Ã¼ kullanarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bariyerleri aÅŸarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§enlerin arasÄ±nda, Silivri Devlet Hastanesi'ne gitmeye Ã§alÄ±ÅŸanlar da yer aldÄ±.
Bisikletle karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan da. 65 yaÅŸlarÄ±nda olan bir kiÅŸi de Â Ã¼st geÃ§it yerine D-100'den yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Çekmeköy'de feci kaza! Mucize kurtuluÅŸÇekmeköy Åžile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi otomobil, bariyerleri parçaladÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 3 metre yükseklikten sokaÄŸa uçtu. Sürücü taklalar atan otomobilden ÅŸans eseri hafif yaralÄ± olarak kendi imkanlarÄ±yla çÄ±ktÄ±. Kaza anÄ± bir iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±.