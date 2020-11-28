Silivri D-100 Karayolu'nda belirli aralÄ±klarla Ã¼st geÃ§it bulunmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± vatandaÅŸlar canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayÄ±p, D-100'Ã¼ kullanarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bariyerleri aÅŸarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§enlerin arasÄ±nda, Silivri Devlet Hastanesi'ne gitmeye Ã§alÄ±ÅŸanlar da yer aldÄ±.

Bisikletle karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan da. 65 yaÅŸlarÄ±nda olan bir kiÅŸi de Â Ã¼st geÃ§it yerine D-100'den yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.



