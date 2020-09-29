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29.09.2020 - 10:29 | | DHA

Silivri'de çocuğun metal parçaya sıkışan parmağı operasyonla kurtarıldı

İstanbul Silivri'de 2 yaşındaki çocuk, oyun oynarken parmağını metal kapı kolu yuvasına sıkıştırdı. Ailesi tarafından götürüldüğü hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri metal kapı kolu yuvasını keserek çocuğun parmağını kurtardı.

Silivri'de çocuğun metal parçaya sıkışan parmağı operasyonla kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Adem D. adlı çocuk, evlerinde oyun oynadığı sırada metal kapı kolu yuvasına parmağını sıkıştırdı.

Tüm uğraşlarına rağmen parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, küçük Adem'i Silivri Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

Acil serviste de parmak çıkarılamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Silivri İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının uzun uğraşları sonucu, metal kapı kolu yuvası kesilerek çocuğun parmağı kurtarıldı.

Küçük Adem, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken ailesi ekiplere teşekkür etti.


Silivride çocuğun metal parçaya sıkışan parmağı operasyonla kurtarıldı

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