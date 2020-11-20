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20.11.2020 - 17:17 | | DHA

Silivri'de sahilde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

Silivri'de sokaktaki vatandaşlardan birçok kişinin maske takma ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Silivri'de sahilde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasında "Riskli Alan Bölgesi" olarak belirtilmesine rağmen Silivri Sahili'nde vatandaşların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı kameraya yansıdı.

Esnaf Yaşar Karakan, "Vakalarının artmasının nedeni bilinçsizliktir. Çoğu vatandaş kuralları uymuyor, sokakta sigara içmek yasaklandı ama herkes içiyor. Emniyet teşkilatımızı da zor durum da bırakmayın lütfen maskenizi takın." uyarısında bulundu.

Silivride sahilde koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.
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