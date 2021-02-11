Silivri'de şoför ani fren yapınca kadın yolcu ön cama çarptı

Kaza, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Silivri'de meydana geldi. Silivri-Yenibosna hattında çalışan halk otobüsünün şoförü önündeki aracın aniden durması nedeniyle frene bastı.

Otobüs şoförünün ani fren yaptığı sırada kadın yolcu Y.T., dengesini kaybederek, otobüsün ön camına çarpıp yere düştü. Hafif şekilde yaralanan Y.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıtlıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.