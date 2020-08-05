Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda korkutan yangın!

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.