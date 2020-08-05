05.08.2020 - 16:27 | | DHA
Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda korkutan yangın!
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.
Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesiİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıtarak kadınlara karanfil verdi.