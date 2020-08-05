MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda korkutan yangın!
ABONE OL
05.08.2020 - 16:27 | | DHA

Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda korkutan yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Silivri'de TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Silivri'de TEM kenarındaki ağaçlık alanda korkutan yangın!

Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi, TEM otoyolu kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yaygın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesiİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıtarak kadınlara karanfil verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altın fiyatları 5 Ağustos canlı takip ekranı için TIKLA! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar, son durumu nedir?

Altın fiyatları 5 Ağustos canlı takip ekranı için TIKLA! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne kadar, son durumu nedir?

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Şans Topu çekiliş günleri | Milli Piyango yeni dönemde Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu çekiliş günleri | Milli Piyango yeni dönemde Şans Topu nasıl oynanır?

Sıradaki Haber