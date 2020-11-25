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25.11.2020 - 13:18 | | DHA

Silivri'deki yangında ölen kardeşlerin cenazeleri adli tıptan alındı

İstanbul Silivri'de prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından adli tıptan alındı. İki kardeşin bugün Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Silivri'deki yangında ölen kardeşlerin cenazeleri adli tıptan alındı

Silivri Değirmenköy'de dün prefabrik evde çıkan yangında evin içinde olan Ali Sarı (16) ve İrem Sarı (7) isimli iki kardeş hayatını kaybetmişti. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat Sarı ve anne Çiğdem Sarı da hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından akrabaları cenazeleri teslim aldı. İki kardeşin bugün Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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