Şima Nedir? Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Şima kelimesi ülkemizde kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Şima kelimesinin kökenine bakıldığında hangi dilden günümüze geçtiği henüz belirtilmemiştir. Şima kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda ise çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır.

Şima Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Şima kelimesi sözlüklerde bir anlam barındırmaktadır. Türk Dil kurumunda anlamı bulunamayan şima kelimesi bazı kaynaklarda çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır. Ayrıca şima kelimesinin hangi dilden dilimize geçtiği henüz belirlenememiştir.

Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Şima etmek kelimesi anlamı sözlüklerde bulunmamaktadır. Şima kelimesi ise çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır. Bazı kaynaklarda ise şima balmumu anlamını barındırmaktadır. Balmumu anlamı Kürtçe dilinde bulunmaktadır.