MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şima Nedir? Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?
ABONE OL
24.04.2020 - 18:43 |

Şima Nedir? Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimizde birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler ile günlük hayatta birçok cümle kurulur. Şima kelimesi ise dilimizde çok kullanılmayan ve anlamı merak edilen kelimelerden birisidir. Fakat şima kelimesi TDK sözlüklerinde bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar şima kelimesinin anlamını belirtmişlerdir. Peki, şima ne demek? Şima etmek kelimesinin kısaca kelime anlamı nedir? İşte, detaylar.

Şima Nedir? Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Şima kelimesi ülkemizde kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Şima kelimesinin kökenine bakıldığında hangi dilden günümüze geçtiği henüz belirtilmemiştir. Şima kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda ise çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır.

Şima Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Şima kelimesi sözlüklerde bir anlam barındırmaktadır. Türk Dil kurumunda anlamı bulunamayan şima kelimesi bazı kaynaklarda çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır. Ayrıca şima kelimesinin hangi dilden dilimize geçtiği henüz belirlenememiştir. 

Şima Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Şima etmek kelimesi anlamı sözlüklerde bulunmamaktadır. Şima kelimesi ise çimento ve kireçten yapılan harç anlamı taşımaktadır. Bazı kaynaklarda ise şima balmumu anlamını barındırmaktadır. Balmumu anlamı Kürtçe dilinde bulunmaktadır. 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meryem İsminin Anlamı Nedir? Meryem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Meryem İsminin Anlamı Nedir? Meryem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları

Ataşehir Posta Kodu Nedir? İstanbul Ataşehir Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber