Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi

Simge Tertemiz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Simge Tertemiz, magazin gündemine dair samimi açıklamalarda bulunuyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Simge Tertemiz ilk sinema projesine Çılgın Dersane filminde Gamze karakterine hayat vererek adım attı. Bir çocuk sahibi olan Simge Tertemiz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Türk sunucu, manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 10 Ocak 1988’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gördü. 2002 yılında katıldığı "Best Model of Turkey" yarışmasında gelecek vadeden manken ödülünü kazandı. 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Kariyerine mankenlikle başlayan Simge Tertemiz, ilk sinema projesi Çılgın Dersane’de Gamze karakterine hayat verdi. ATV'de Özel Hat magazin programını sundu.

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu oldu. Bu sırada Murat Kadıoğlu'nun daha önceki eşinden bir çocuğu daha olmuş ve bunun sonucunda Simge ile Murat arasında başlayan şiddetli geçimsizlik mahkeme koridorlarına taşındı. Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği 2014'te sona erdi.