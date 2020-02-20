MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi
ABONE OL
20.02.2020 - 12:15 |

Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi

Simge Tertemiz, Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa Programına konuk oldu. Magazin gündemine dair konu başlıklarına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Simge Tertemiz 10 Ocak 1988 yılında dünyaya geldi. Sunucu ve oyuncu olan güzel isim Simge Tertemiz hakkında merak edilenleri derledik

Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz biyografisi

Simge Tertemiz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Simge Tertemiz, magazin gündemine dair samimi açıklamalarda bulunuyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Simge Tertemiz ilk sinema projesine Çılgın Dersane filminde Gamze karakterine hayat vererek adım attı. Bir çocuk sahibi olan Simge Tertemiz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

 SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Türk sunucu, manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 10 Ocak 1988’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğrenim gördü. 2002 yılında katıldığı "Best Model of Turkey" yarışmasında gelecek vadeden manken ödülünü kazandı. 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Kariyerine mankenlikle başlayan Simge Tertemiz, ilk sinema projesi Çılgın Dersane’de Gamze karakterine hayat verdi. ATV'de Özel Hat magazin programını sundu.

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu oldu. Bu sırada Murat Kadıoğlu'nun daha önceki eşinden bir çocuğu daha olmuş ve bunun sonucunda Simge ile Murat arasında başlayan şiddetli geçimsizlik mahkeme koridorlarına taşındı. Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği 2014'te sona erdi.

Bunu da yapmışlar! Kozmetik ürünlerde akılalmaz sahtecilikSahteciler sınır tanımıyor. Kozmetik sahteciliği yapanlar akılalmaz yöntemlere başvuruyor. Maskara yerine ayakkabı boyası kullananlar, pudralara un katanlar, özel yağlar yerine kızartma yağı kullananlar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mısırlı göçmen, Yunan askerlerince darp edildiğini iddia etti!

Mısırlı göçmen, Yunan askerlerince darp edildiğini iddia etti!

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber