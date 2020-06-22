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22.06.2020 - 15:37 | | DHA

Simsiyah akan derenin kirlettiği plajda, denize girdiler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi. Vatandaşlar, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.

Simsiyah akan derenin kirlettiği plajda denize girdiler
Simsiyah akan derenin kirlettiği plajda denize girdiler
Simsiyah akan derenin kirlettiği plajda denize girdiler
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Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, siyah akmaya başladı. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayanlar başka plaj olmaması nedeniyle burada denize girdi. Plaja gelenlerden bazıları ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti.

Bölgede yaşayanlar, her yağmur yağışının ardından Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.

Denizin simsiyah rengine aldırış etmeden yüzdülerKocaeli'de dereden gelen kömür tozu denizin rengini de siyaha çevirdi.
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