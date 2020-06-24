Sinan Çalışkanoğlu kimdir, kaç yaşında? Güldür Güldür'de flaş ayrılık

Sinan Çalışkanoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kasım 2018 yılından bu yana Güldür Güldür Show kadrosunda yer alan Sinan Çalışkanoğlu kariyerine yeni bir soluk getirmek ve farklı projelerde yer almak istediği için ekipten ayrıldığı duyuruldu. Ekipten ayrıldığı duyurulan Sinan Çalışkanoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Sinan Çalışkanoğlu (d. 26 Ocak 1978, İstanbul), sinema, tiyatro, reklam ve dizi oyuncusu.

Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

Birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda oynamıştır. Atv'de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir komedi dizisinde Hades adlı kötü bir karakteri oynamıştır. 2 Eylül 2007 tarihinde Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Volkan Şahin karakterini oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Şanslı Masa adlı programın Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Gurbette Aşk isimli dizide oynamıştır.

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiştir. Ancak çift 2015 yılının sonlarına doğru boşanmıştır.[1] 52 bölüm Elin Oğlu programını sunmuştur. Program 7 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Ekim 2017'de Show Tv'de yayınlanan Klavye Delikanlıları adlı dizide Veli karakteri ile yer aldı. Günümüzde Güldür Güldür Show'da çeşitli komedi skeçlerinde rol almaktadır.