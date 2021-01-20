Sınav yerleri ne zaman güncellenebilecek? İşte ALES, YÖKDİL sınav merkezleri güncelleme tarihi...

Sınav yerleri güncelleme tarihi belli oldu. 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınav merkezi tercihlerinin güncelleneceği tarihi, ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Peki sınav yerleri ne zaman güncellenecek?

SINAV YERLERİ TERCİHİ NE ZAMAN YAPILACCAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınav merkezleri ile ilgili şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Değerli Adaylarımız,

2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

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