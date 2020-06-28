MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sınav yolunda kaza! Hastaneye yerine sınava gitti
ABONE OL
28.06.2020 - 10:47 | | DHA

Sınav yolunda kaza! Hastaneye yerine sınava gitti

İstanbul Maltepe’de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.

Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet Şeker, karşı yönden gelen Mesut Başaran yönetimindeki 34 AL 855 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine koştu. Kazanın şoku üzerinde olan Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü.

Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava gidecektim. Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gideceğim şimdi, hemşirelik istiyorum" dedi.

 

 

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarı ile başladıTürkiye’de 81 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. İstanbul’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yollarda yoğunluk azaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülenirken, trafik polisi ise uygulama yaparak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Sokağa çıkma yasağı kaça kadar geçerli? 28 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

Sokağa çıkma yasağı kaça kadar geçerli? 28 Haziran bugün sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?

Sıradaki Haber