Koronavirüs hasta sayısı özellikle kasım ayında büyük bir artış yaşadı. Sağlık Bakanı her gün uyarı üzerine uyarı yaparken hasta ve vefat sayılarındaki artış durdurulamıyor. Hal böyle olunca öğrenciler sınav ve ara tatil konusunda bir gelişme olup olmayacağını konuşmaya başladı. Sıklıkla Sınavlar ertelendi mi? Ara tatil uzayacak mı? sorusu yöneltiliyor.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ, ARA TATİL UZAYACAK MI?

MEB'den ve ÖSYM'den sınavların ertelendiğine ve ara tatilin uzayacağına dair bir duyuru gelmiş değiş. ÖSYM son olarak 'Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulaması, Başkanlığımızca gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır.

HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.' duyurusunda bulundu.