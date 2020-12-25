Sınavlar iptal mi oldu, yeni tarih ne zaman? İlkokul - ortaokul - lise sınavları için yeni karar alındı!

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak devam eden eğitim öğretim yılı için büyük merak yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Öğrenciler ve veliler ise sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca öğrenci sınavlar ne zaman olacak, sınavlar iptal mi sorularını araştırmaya başladı. MEB'den ise açıklama gecikmedi ve tüm detaylar açıklandı. İşte ilköğretim, ortaokul ve lise sınavları ne zaman, iptal mi sorularının cevapları...

SINAVLAR YAPILACAK MI, ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre, orta öğretimde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasına ertelendi. Sınava girmeyen öğrenciler performans sınavları ile ilk yarı yıl puanını alacak. Öğrencilerin girdiği sınavlar iptal oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Biz eğitimi, ders konularım sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybımız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarım bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.

Güzel bir gün diliyorum."

KARNE DAĞITILACAK MI?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler karnelerini 25 Ocak 2021'de alacak. Nisan ayında yapılacak ara tatilin de eklenmesiyle yarıyıl tatili 3 hafta olacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 15 Şubat 2021'de başlayacak.