Sincan’da salgına karşı olağanüstü tedbirler

İşte Sincan’da koronavirüse karşı alınan önlemler…

Sincan Belediyesi koronovirüs salgınına karşı günler öncesinden önlem almaya başladı. 84 cami, mescit, Kur-an kursu, 58 resmi kurum ve kuruluş, 78 sağlık kuruluşu, 65 belediye hizmet birimi, 265 park, 1072 toplu taşıma aracı, 670 sivil araç, 136 ücretli iş yeri ve fabrika, 134 okul dezenfekte edildi. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken, ilçede faaliyet yürüten 3 Millet Kıraathanesi, 29 Hanımlar ve Güngörmüşler Konağı ile hobi ve meslek edindirme kursları ile spor tesisleri kapatıldı.

Tüm Etkinlikler Dijital Ortama Taşındı

Sosyal ve kültürel faaliyetler artık internetten izleniyor. Uzaktan eğitim platformu oluşturularak konferans, seminer, söyleşi, tiyatro, kurs, kişisel gelişim vb. etkinlikler dijital ortama taşındı. Vatandaşlar https://ekultur.sincan.bel.tr adresine girerek tüm etkinliklere ücretsiz şekilde ulaşabilir.

Sadece sosyal etkinlikler değil, vergi ödeme işlemleri de artık internetten yapılıyor. Vatandaşlar belediyeye gelmeden www.sincan.bel.tr adresinden vergi ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Nikahlar İnternetten Canlı Yayınlanıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında genç çiftlerimiz de unutulmadı. Dünya evine girecek çiftlerimizin heyecanına ailelerinin de ortak olması için nikahlar canlı yayınlanıyor. Vatandaşlar http://seyret.sincan.bel.tr adresinden nikah törenlerini canlı izleyebilecek.

Vatandaşların evlerinden çıkmamaları için sosyal destek kartı başvuru ve güncellemeleri e-devlet üzerinden yapılıyor.

Zabıta Ekipleri Tam Kadro Sahada

Zabıta ekipleri denetimlerine hız kattı. Yüzlerce iş yeri hijyen açısından kontrol edildi. Pazar yerleri, marketler denetlendi; pazarcı esnafının eldiven takması sağlandı, pazar yerleri 19.00 itibariyle kapatıldı. Ücretsiz pazar servisleri kaldırıldı. Fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Banklar Kaldırıldı, Çardaklar Kapatıldı

Vatandaşların sokakta zaman geçirmesini önlemek amacıyla park ve meydanlarda bulunan çardak ve bankların bir kısmı söküldü. Sökülemeyecek durumda olanlar güvenlik şeridiyle çevrilerek kapatıldı. Sera Park kullanıma kapatılırken, parklarda ücretsiz internet uygulaması geçici olarak durduruldu.

Vefa Destek Ekipleri Hizmetinizde

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için vefa destek grubu oluşturuldu. 85 personel görevlendirildi, 23 araç tahsis edildi. Ekipler 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtiyaç sahipleri 155-156-112 ve 0312 985 05 10 nolu telefonu arayarak ekiplerimize ulaşabilirler. Ayrıca 30 bin adet hijyen paketinin dağıtımı da devam ediyor.

Belediye hizmet binalarında da önlemler sıkılaştırıldı. 18 ateş ölçer temin edildi ve belediye hizmet birimlerine dağıtıldı. Yine hizmet binalarına hijyenmatikler yerleştirildi. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken kiracılar için kira alacakları geçici süreliğine ertelendi.

Sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının ev hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için Sincan Belediyesi sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı.

Can Dostlarımızı Unutmadık

Belediye ekipleri sokak hayvanları için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Ekipler yiyecek bulmakta sıkıntı çeken hayvan dostlarımız için belli aralıklarla mama desteği yapıyor.

“Her Türlü Tedbiri Alıyoruz”

Sincan Belediyesinin koronavirüs tedbirlerine değinen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız. Her türlü çalışmayı, her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün okullarımız, camilerimiz, resmi kurumlarımız, sağlık kuruluşlarımız her yeri dezenfekte ettik. Caddelerimizi, oyun alanlarımızı, yeşil alanlarımızı temizledik. Bunları yapmayı da periyodik olarak devam ettireceğiz. Sizlerden ricam zorunlu olmadığı sürece evinizden çıkmayınız. Kişisel hijyene dikkat edelim. Risk grubu diye tabir edilen kronik hastalar ve belli yaş üzerindeki vatandaşlarımızla teması mümkün olduğu kadar en aza indirelim.” ifadelerini kullandı.