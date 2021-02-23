MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sincar’dan sonra Mahmur’a yığınak
ABONE OL
23.02.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Sincar’dan sonra Mahmur’a yığınak

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harekât olasılığına karşı Haşdi Şabi örgütü, Irak’ta tartışmalı bölgeler arasında bulunan Suriye sınır hattındaki Sincar’dan sonra Mahmur’a da kuvvet konuşlandırdı.

Sincar’dan sonra Mahmur’a yığınak
NAMIK DURUKAN Ankara

Terör örgütü PKK’nın, “Arka bahçesi” olarak anılan Sincar ve Mahmur’a TSK’nın harekât hazırlığı yaptığı iddiası sonrası harekete geçen Şii silahlı gruplar, Musul ve çevresine konuşlanmaya devam ediyor.

Takviye kuvvetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sincar’daki gelişmelere dikkat çekerek, “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklaması sonrası üç taburdan oluşan 10 bin silahlı Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) kuvveti, geçtiğimiz hafta Sincar’a konuşlandı. PKK’nın faaliyet alanı içinde bulunan Mahmur’a da sayıları binlerle ifade edilen takviye kuvvet sevk edildi. Mahmur’a sevk edilen Haşdi Şabi grupları arasında, ülkenin en etkili dini lider Sadr Hareketi’ne bağlı Seray Selam güçleri bulunuyor. 

Kürdistan Demokrat Partisi’nin Mahmur yetkilisi Kırmanc Abdullah, kasabanın askeri kışlaya çevrildiğini belirterek, “Mahmur şu anda kuşatma altında. Resmi kurumları da denetim altına aldılar. Yönetim tamamen onlarda. Milisler tüm kararları kontrol ediyor ve hükümet dairelerinin yetkileri yok” ifadelerine yer verdi. Haşdi Şabi milislerinin günlerdir Erbil’den Mahmur’a her türlü sebze, meyve veya yiyecek getirilmesini yasakladığını öne süren Abdullah, “Musul yönetimi ile temasa geçtik. Bu sorunu çözmek için vali ve yardımcısı ile görüştük” dedi.

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması! Durumu iyi ve kötü olan iller...

Son dakika: Bakan Koca'dan 'normalleşme' açıklaması! Durumu iyi ve kötü olan iller...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

Bu markette her şey daha uygun

Bu markette her şey daha uygun

AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

AÖL sınav tarihleri 2021 / 1. Dönem | Açık lise sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet