Sincar’dan sonra Mahmur’a yığınak

Terör örgütü PKK’nın, “Arka bahçesi” olarak anılan Sincar ve Mahmur’a TSK’nın harekât hazırlığı yaptığı iddiası sonrası harekete geçen Şii silahlı gruplar, Musul ve çevresine konuşlanmaya devam ediyor.

Takviye kuvvetler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sincar’daki gelişmelere dikkat çekerek, “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklaması sonrası üç taburdan oluşan 10 bin silahlı Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) kuvveti, geçtiğimiz hafta Sincar’a konuşlandı. PKK’nın faaliyet alanı içinde bulunan Mahmur’a da sayıları binlerle ifade edilen takviye kuvvet sevk edildi. Mahmur’a sevk edilen Haşdi Şabi grupları arasında, ülkenin en etkili dini lider Sadr Hareketi’ne bağlı Seray Selam güçleri bulunuyor.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin Mahmur yetkilisi Kırmanc Abdullah, kasabanın askeri kışlaya çevrildiğini belirterek, “Mahmur şu anda kuşatma altında. Resmi kurumları da denetim altına aldılar. Yönetim tamamen onlarda. Milisler tüm kararları kontrol ediyor ve hükümet dairelerinin yetkileri yok” ifadelerine yer verdi. Haşdi Şabi milislerinin günlerdir Erbil’den Mahmur’a her türlü sebze, meyve veya yiyecek getirilmesini yasakladığını öne süren Abdullah, “Musul yönetimi ile temasa geçtik. Bu sorunu çözmek için vali ve yardımcısı ile görüştük” dedi.