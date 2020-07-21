Sindirim Sistemi Nedir? Sindirim Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Sindirim sistemi, ağızdan başlatıp anüse kadar devam eden, gıdaların vücutta yapı taşlarına ayrılması ve kullanılmayan kesimlerin dışkıya dönüştürülerek vücuttan atılması sürecindeki bütün fonksiyonların yerine getirilmesinden mesul organların meydana getirdiği topluluktur.

Sindirim Sistemi Nedir?

Hazım sistemi, insan bedeninin sürekliliğini sağlayabilmesi için, gıdalardan enerji alan organlar topluluğudur. Sindirim sisteminin temel görevi, gıdalardan enerji alarak, bedenin çalışmasını devam ettirmektir. Sindirim sistemi, gıdalardan enerji almakla kalmaz, aldığı gıdaların dışarı atılmasına da imkân tanımaktadır.

Sindirim Sistemi Organları Nelerdir?

Ağız,

Yutak,

Yemek Borusu,

Mide,

İnce Bağırsak,

Kalın Bağırsak ve

Anüstür.

Sindirim Sistemi Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

Hazım sistemi organları, insan bedeni içerisinde sindirimin sistemli ve disiplinli olarak gerçekleşmesini sağlarlar. Sindirim sistemindeki her bir organın ayrı bir görevi bulunmaktadır. Görev yapmayan organlar ise bu sistemin çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Ağız: Sindirim sisteminin en başında gelen organdır. Sindirim ilk önce burada yani tükürükle başlar. Ağız vasıtasıyla gıdalar alınarak, gıdalardan enerji alımı başlamış olur.

Yutak: Yutak ağız boşluğu ve yemek borusu arasında kapı görevi üstlenir. Ayrıca yutak, yemek borusu ve soluk borusu arasında bir bağlantı bulundurmaktadır. Ağzımızdan nefes alabilmenin sebebi budur.

Yemek Borusu: Yemek borusu, soluk borusunun yan tarafında yer alır. Ağız vasıtasıyla alınan gıdanın mideye indirilmesine ve daha sonraki işlevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Mide: Mide, sindirimin meydana geldiği en mühim organ olarak kabul edilmektedir. Yemek borusu sayesinde mideye ulaşan gıdalar, midede bulunan enzim ve asit sayesinde ayrılmaya başlar. Gıdalar tam anlamıyla ayrıldıktan sonra ince bağırsağa geçer.

İnce Bağırsak: Vitamin ve minerallerin gıdalardan toplanarak gönderilmesi evresi, ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Sindirim işlemi ince bağırsakta tam anlamıyla gerçekleşir ve daha sonra kalın bağırsağa gider.

Kalın Bağırsak: Bedene alınan gıdaların büsbütün sindirildikten sonra ulaştığı son yerdir. Kalın bağırsağa gelen gıdalar artık sıvı hale dönüşmüştür. Farklı bölümleri bulunan kalın bağırsakta, belirtilen gıda sonlara doğru geldikçe sıvı halden katıya dönmeye başlar. Kalın bağırsağı anüsle birleştiren son bölüm olan rektum dolduğunda, beyin otomatikman talimat verir ve tuvalete gitme gereksinimi oluşur.

Anüs: Anüs, gıdalardan elde edilen besin maddelerinin bedenimiz tarafından kullanılamayan kısımlarının vücuttan atılmasını sağlayan bir organdır.