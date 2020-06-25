Sinemalarda yeni dizayn

Buna göre, uygulanacak tedbirler özetle şöyle:

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online yapılacak. Giriş teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olacak. İzleyiciler alana girerken maske takacak ve gösterim süresince maskelerini çıkarmayacak. İzleyici koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak. Salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketilirse izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden (sağ-sol, ön-arka) en az 1.5 metre veya 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanacak.

Online mülakat

Mülakatlar mümkün mertebe online yapılacak. Sözlü sınava girecek Kovid-19’luların sınavları ertelenecek. Sözlü sınavlar kalabalık oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Ölçme/değerlendirme amaçlı yapılan yazılı sınavlarda (Ulusal sınavlar hariç) ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan adaylar sınav girişinde görevlilere bilgi verecek. Telafisi olmayan sınavlarda bu belirtileri olan grup için ayrı salonda sınav yapılacak. Salon görevlileri eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

Plazalarda kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.