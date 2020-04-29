Sınıf geçme nasıl olacak 2020, sorumlu sınıf geçme nedir? Ziya Selçuk açıklaması! Sınıfta kalma olacak mı?

Sınıf geçme nasıl olacak 2020? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son dakika önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, sınıf geçme konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki sınıf geçme nasıl olacak 2020? Hangi notlar geçerli olacak?

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirtti.

SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Bakan Selçuk "Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. " dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM TARİHİNDE SON DURUM NEDİR?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11. ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak

Televizyondaki ve internetteki eğitim telafi eğitimidir.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

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