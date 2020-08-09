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09.08.2020 - 18:48 | | AA / İHA

Sınıra çok yaklaştı önlemler arttırıldı! Açıklama geldi

Bulgaristan'ın Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı önlemler arttırıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında, Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği belirtildi.

 

Sınıra çok yaklaştı önlemler arttırıldı Açıklama geldi

Belli yerlerde iki ülke sınırına kadar gelen yangının, alınan önlemler sayesinde Türkiye topraklarına sıçraması engellendiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir. Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur. Yangın nedeniyle Edirne Valiliği, AFAD Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kurulmuş olup 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerinde görev yapmaktadır."

Sınıra çok yaklaştı önlemler arttırıldı Açıklama geldi

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