Sınıra yakın kamplar öncelikli hedef

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) Başkanı Erol Bural, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, Hakkari ve Şemdinli’nin güneyinde, Hakurk bölgesinde 2018’de yapılan Kararlılık Harekâtı ile sınır güvenliğinin, sınır ötesinden alınmaya başladığını anımsattı. Bural, “Bunu çok büyük bir başarı ile tamamlayınca, diğer bölgelere; Avaşin-Basyan, Metina, Zap ve Haftanin’e yoğunlaşıldı. Bundan sonra da, Irak toprakları içinde, sınırlarımızı daha iyi kontrol edebileceğimiz hakim bölgelere yayılmak ve orayı elde bulundurmak esas olacaktır. Temel hareket tarzımız, güney sınırlarımızın ötesinden güvenliği almak olmalı” dedi.

Gara’ya operasyonu da değerlendiren Bural, şunları kaydetti: “Gara operasyonu ile, bir ülkenin topraklarında 35-40 km. derinlikteki mesafede, nokta operasyon yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra buna benzer bir nokta operasyonu, lider kadrosuna yönelik bekliyorum. İstihbarat alınıp ‘x bölgesinde örgütün üst düzey yöneticileri burada’ denildiği anda, bu operasyonun bir benzeri yapılabilir. PKK’nın en tepesindeki isimlerden çok, orta ve alt seviyedeki (gri-turuncu kategori) saha sorumlusu gibi örgüt elemanlarının etkisiz hale getirilmesinin PKK’yı daha çok sekteye uğrattığını biliyoruz.”