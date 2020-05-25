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25.05.2020 - 09:10 | | DHA

Sınırda ele geçirildi! Değeri 6 milyon 380 bin lira...

Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında arazide piyasa değeri 6 milyon 380 bin lira olan 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sınırda ele geçirildi! Değeri 6 milyon 380 bin lira...

İran'dan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Ersöz Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'nca, dün hudut hattında düzenlenen devriye de askerler, arazide 30 kilogram metamfetamin maddesi buldu. Güvenlik güçleri, uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

İşte Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in canlı yayında depreme yakalandığı anlar...Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington yakınlarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O anlarda Başbakan Jacinda Ardern, canlı yayınla bir televizyon programındaydı. Sarsıntı başlayınca sakinliğini koruyan başbakan, çevresini kontrol etti. Deprem bittikten sonra da yayına devam etti.
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