Sınırda eziyet

Türkiye’nin göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından Yunanistan’la sınır kapısı olan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen göçmenler tampon bölgeye geçti. Göçmenlerin yanına önceki akşam girmeyi başardık. Yunanistan’a geçemeyen göçmenlerin, soğuk havadan korunmak için çalılıklar, ağaç köklerinden ateş yaktığını gördük.

Ateş başında umutlarını, Avrupa’ya geçtikten sonraki hayallerini dinlediğimiz göçmenler arasında, saat 21.00 sıralarında hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin yaşandığı bölgeye gittiğimizde göçmenlerin, sınırdaki dikenli tellerin altından Yunanistan’a geçtiğini gördük. Bunu görenlerin bir anda o bölgeye doğru akın etmesi büyük yığılmalara sebep oldu. Dikenli tellerin altından tek tek geçen göçmenler bir anda sevinç çığlıkları atmaya başladılar.

‘Türkiye’ye dönün’

Bunu fark eden Yunan polisi ve askerleri sirenlerini açarak dikenli tellerin etrafını sardı.Sağa sola kaçışan göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Yunanistan tarafına geçen göçmenleri tek tek yakalayan polis, Türkiye sınırına geçmeleri uyarısında bulundu. Sık sık “Türkiye’ye dönün” şeklinde ikazlarda bulunan Yunan askeri, silahının kırma kolunu çekerek hazır hale getirdi. Daha sonra göçmenleri uyarmak için silahla birkaç el ateş edildi. Sesin kulakları çınlattığı ateş, küçük bebeklerin ağlaması seslerine karıştı. Ancak çocukların ağlamasına bile aldırış etmeyen Yunan askerleri ve polisleri ateş etmeye devam etti.

‘Siz insan mısınız?’

Yunan polisinin şiddetine tepki gösteren göçmenler taş yağdırdı. Atılan taşlar üzerine Yunan askerleri küfürler ederek tekrar havaya yoğun bir ateş etmeye başladı. Silahların en son kendilerine döneceklerini anlayan göçmenlerle birlikte dikenli telleri geçerek tampon bölgeye tekrar geçtik. Sadece 15 dakika Yunanistan sınırını geçebilen göçmenler, sınır boyunca konuşlanan Yunan askerlerini geçemeyeceklerini anlayınca pes etmek zorunda kaldı. Ağlayan bir göçmen gencin sözleri ise tüm olayı anlatmaya yetti: “Siz insan mısınız? İnsan olan bir hayvana bile böyle davranmaz.”

Bebekli anne bile dövüldü

Göçmenlerin sınırdan geçmeyi reddetmesi üzerine dikenli tellerin etrafını ambulans, askeri ve polis araçları kuşattı. Askeri aracından inen komutan, kadın, çocuk ve yaşlı demeden göçmenlere saldırdı. Yunan komutan, “Defolun gidin” diyerek göçmenleri tekmeledi. Daha sonra belindeki copla rastgele göçmenlere vurmaya başladı. Silahıyla göçmenleri öldürme tehdidinde bulundu. Afgan annenin, “Lütfen vurma, bebeğim var” sözleri yüreğimizi dağlarken, Yunan komutanın Afgan anneyi sınırı geçtiği yere tekmeleyerek geri itmesi hepimizi ağlattı. Talihsiz kadın yerden kaldırılarak eli ve yüzü yıkandı.

Soğuk ve yağmur altında mücadele

Türkiye’nin sınırı geçen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırına gelen binlerce göçmen ilk geceyi tampon bölgede tamamladı. Soğuk havadan korunmak isteyen göçmenler, tarlalardan topladıkları odunlarla ateş yaktı. Çaresizce sınırı geçmeyi bekleyen göçmenlerin arasında küçük çocuklar, bebekler ve yaşlı kadınlar yanlarında getirdikleri battaniyelerle soğuktan korunmaya çalıştı.

O göçmenlerden biri de sekiz yıl önce Suriye’den Şanlıurfa’ya yerleşen 61 yaşındaki Abdurrahman amca. Almanya’daki oğlunun yanına gitmek için sınıra geldiğini söyleyen Abdurrahman amca, “Türkiye çok güzel. Ama burada kimsem yok. Oğlum eşi ile birlikte Almanya’da yaşıyor. İki gün önce İstanbul’a misafirliğe geldik. Dün haberleri izledikten sonra Avrupa’ya yolun açıldığını öğrendik. Yeğenlerim Ali ve Narin, bir yaşındaki kızları, kız kardeşim ile birlikte buralara kadar geldik. Bu ateşi yakmazsak hepimiz donarız. Yarına kadar bakacağız. Kapı açılırsa gideriz, gitmezse Şanlıurfa’ya dönmeyi düşünüyoruz. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık burada yapabileceğim hiçbir şeyim yok” dedi.

İstanbul Zeytinburnu’ndan iki arkadaşı ile birlikte Edirne’ye gelen 23 yaşındaki Afgan uyruklu Aziz Muhammedi, “Otobüs ile buraya geldik. Kapılar açılmazsa dönmeye paramız yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yunanistan’dan geçerek Fransa’ya gideceğim. Orada tanıdıklarım var. Bize kapıları açsınlar, burada soğuktan ölmemizi mi bekleyecekler? Bıraksınlar gidelim, sevdiklerimize kavuşalım” ifadelerini kullandı.

Sınırda bekleyen göçmenler ısınmak için ateş yakarken, gece saatlerinde Edirne’yi sağanak yağış vurdu. Soğuk havayla mücadele eden göçmenler yağan yağmurun altında sırılsıklam oldu.

Sınır kapısına gelen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, 2 bin 500 erzak dağıttı. Dağıtım sırasında arbede yaşandı.

Meriç’in ortasında ölüm-kalım savaşı

Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen göçmenler, Yunanistan’ın geçişlerini engellemesi üzerine civar köylerden Meriç Nehri’ni botlarla geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. Dokuz kişilik bir aile, lastik botla karşıya geçmek isterken, nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Aileden küçük bir kız çocuğunun Yunan askerlerine el sallayarak “Kurtarın” demesi vicdanları yaraladı.

Göçmenlerin Yunanistan’a geçmek için kullandığı köylerin başında Meriç Nehri’nin sığ ve dar olduğu Doyran Köyü yer alıyor. Geceyi Doyran’da geçiren göçmenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber lastik botlarını şişirdi. Dokuz kişilik Afgan bir aile aldıkları botla karşıya geçmek istedi. Ancak rüzgarın etkisiyle bot Meriç Nehri’nin ortasındaki kumdan adada mahsur kaldı. Saatlerce soğuk havada bekleyen aileyi kurtarmak için sahilde bekleyen Afgan gençler bot getirdi. Şişirilen botun patlak çıktığını gören gençler ölüme aldırış etmeden adada mahsur kalan aileyi kurtarmak için nehre açıldı. Bu sırada Yunanistan tarafından ise sık sık silah sesleri ve uyarılar geldi. Uyarıları dinlemeyen gençler, botla adaya vardı. Mahsur kalan aile kurtarıldı.

Mülteci durağı!

Türkiye’nin göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından İstanbul’un farklı noktalarından yüzlerce göçmenin umut yolculuğu dün de devam etti. Göçmenler, Zeytinburnu, Aksaray, Vatan Caddesi ve Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda toplanarak Edirne’ye doğru yola çıktı. Zeytinburnu’nda 58. Bulvar’da minibüs sahipleri göçmenleri taşımak için dolmuş durağı kurdu.

Göçmenlerin sınıra ulaşmak için kullandıkları başka nokta ise Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı oldu. Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu göçmenleri firmalar Edirne’ye 60 liraya taşırken bazı fırsatçılar ise 80 lira talep etti. Edirne’ye giden göçmenlerin yoğunluğundan dolayı sefer sayısını artırdıkları belirten otobüs firması çalışanı Ceyhun Karadeniz, “Edirne’ye ek 15 sefer ilave yaptık. Her gün saat başı olan Edirne seferleri 20 dakikada bir olmaya başladı. Biletler 60 lira bazı fırsatçılar karaborsadan 80 liraya satıyor” dedi. Aksaray Meydanı’nda da çoğunluğu Somalili göçmenleri 100 ile 125 lira arasında değişen fiyatlarla Edirne’ye götürecek olan otobüs ve minibüsler Vatan Caddesi’nde yoğunluğa neden oluyor.