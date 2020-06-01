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01.06.2020 - 17:30 | | AA

Sınırda yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi

Son dakika haberi... Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan 200 tane cennet papağanı Gaziantep Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Sınırda yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi
Sınırda yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi
Sınırda yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi
Sınırda yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep'e getirildi
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Suriye tarafından ülkeye giriş yapmak isteyen bir araçta gerçekleştirilen aramada 200 cennet papağanı bulundu.

Kilis Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen papağanlar, daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Sağlık taramasından geçirilen papağanlar, ishal, halsizlik ve solunum sıkıntısı yaşadıkları belirlenince tedaviye alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, kuşların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an tedavilerini yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda sağlıklarına kavuştuğunda onlar da Kuş Evimizde gönüllerince hareket edebilecek." ifadelerini kullandı.

 

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