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20.11.2020 - 15:59 | | DHA

Sinop Valisi Karaömeroğlu, tedbir amaçlı karantinaya girdi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, bir araya geldiği İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve bazı meclis üyelerinin Covid-19 testleri pozitif çıkınca evinde karantinaya girdi.

Sinop Valisi Karaömeroğlu, tedbir amaçlı karantinaya girdi

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, geçen günlerde İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte yemekli toplantı gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve bazı meclis üyelerinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Vali Karaömeroğlu, tedbir amaçlı evinde karantinaya girdi. Karaömeroğlu’nun ilk test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

 

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