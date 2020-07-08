08.07.2020 - 17:46 | | DHA
Sinop’ta bir kişi mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu!
Sinop’un Durağan ilçesinde, ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan İlyas Erdoğan (65), yaklaşık 10 saat sonra AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Gökçebelen köyünde meydana geldi. Dün gece ormanlık alanda mantar toplamaya giden İlyas Erdoğan, kaybolunca eşini arayarak, durumu bildirdi.
Eşinin ihbarı üzerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Erdoğan’ın balıkçı barınağına sığındığı yönünde ihbar alan ekipler, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmasının ardından Erdoğan'a ulaştı. Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.