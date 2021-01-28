Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde haberleşme kabloları ve ağaç direklerinin çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.
Zanlılara ait evde yapılan aramalarda 130 kilogram eritilmiş kablo, 30 metre kablodan çıkan çelik halat, 4 adet telefon direği, bir ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca ile direkleri kesmek için kullanıldığı değerlendirilen motorlu testere ele geçirildi.
5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.