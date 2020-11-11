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11.11.2020 - 15:30 | | İHA

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine Ayancık ilçesi Büyükpınar köyünde F.K isimli şahısın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yaptığı aramada 500 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 9 adet 7.65 mm, tabanca mühimmatı ve 34 adet kurusıkı tabanca mühimmatı elde edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili F.K. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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