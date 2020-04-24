Siraç İsminin Anlamı Nedir? Siraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Siraç ismi Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan adlar arasında yer almaktadır. Hem telaffuzu hem de anlamları üzerinden beğeni toplayan isimlerden biridir. Son zamanlarda ise internetten sıkça araştırılan isimler arasına girmiş durumda.

Siraç Ne Demek?

Siraç iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

- Şık, meşale, kandil,

- Nur saçan anlamına gelmesi ile Resulullah için kullanılır,

Bu iki özel ve güzel anlamı nedeniyle günümüzde sıkça kullanılan isimlerden biridir. Farsça kökenli bir isim olarak Türkçede son dönemlerin popüler isimleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Minik yavrunuz için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biridir.

Sıraç Kur’an’da Geçiyor mu?

Siraç özellikle İslami açıdan önemli olan adlardan biridir. Bu yüzden pek çok kişi tarafından ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Siraç adının Kur'an'da yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle Nur saçan anlamı ile beraber Resulullah için kullanılan bir isimdir. O yüzden her açıdan derin anlamı ve etkileyici telaffuzu ile erkek çocukları için çok fazla değerlendiriliyor. Tek başına ya da farklı isimlerle Kombin olarak kullanılabilir.