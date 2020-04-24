MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Siraç İsminin Anlamı Nedir? Siraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 22:22 |

Siraç İsminin Anlamı Nedir? Siraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Dini açıdan önemli bir yere sahip olması nedeniyle Siraç ismi çok fazla tercih edilen adlar arasında yer almaktadır. Erkek çocukları için kullanılan bu isim anlamı itibariyle büyük beğeni topluyor. Siz de bu isminin anlamını öğrenebilir ve çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Peki, Siraç isminin anlamı nedir? Siraç ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Siraç İsminin Anlamı Nedir? Siraç Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Siraç ismi Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan adlar arasında yer almaktadır. Hem telaffuzu hem de anlamları üzerinden beğeni toplayan isimlerden biridir. Son zamanlarda ise internetten sıkça araştırılan isimler arasına girmiş durumda.

Siraç Ne Demek?

Siraç iki farklı anlamı üzerinden ele alınmaktadır.

- Şık, meşale, kandil,

- Nur saçan anlamına gelmesi ile Resulullah için kullanılır,

Bu iki özel ve güzel anlamı nedeniyle günümüzde sıkça kullanılan isimlerden biridir. Farsça kökenli bir isim olarak Türkçede son dönemlerin popüler isimleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Minik yavrunuz için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biridir.

Sıraç Kur’an’da Geçiyor mu?

Siraç özellikle İslami açıdan önemli olan adlardan biridir. Bu yüzden pek çok kişi tarafından ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Siraç adının Kur'an'da yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle Nur saçan anlamı ile beraber Resulullah için kullanılan bir isimdir. O yüzden her açıdan derin anlamı ve etkileyici telaffuzu ile erkek çocukları için çok fazla değerlendiriliyor. Tek başına ya da farklı isimlerle Kombin olarak kullanılabilir.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emirhan İsminin Anlamı Nedir? Emirhan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Emirhan İsminin Anlamı Nedir? Emirhan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Sıradaki Haber