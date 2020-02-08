Sirke virüsü önler mi?

Bilgi kirliliğini önlemek isteyen bakanlığın koronovirüsle ilgili 12 soruya verdiği yanıtlar şöyle:

Yeni tip koronavirüs nedir?

Çin, Vuhan’daki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi.

Nasıl bulaşır?

Hasta bireylerin öksürme, aksırma yolu ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Kirli ellerle dokunulan yüzeylerden de virüs alınabilir.

Belirtileri neler?

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı. Ancak şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmekte.

Aşısı var mı?

Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmuyor.

Yurt dışında nelere dikkat etmeli?

Yurt dışına yolculuk yapacak kişiler, çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekleri tercih etmeli.

Çin’den gelen ürünlerden risk var mı?

Bu virüslerin yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemekte.

Sirke kullanımı enfeksiyonunu önleyebilir mi?

Hayır. Sirke kullanımının koronavirüs enfeksiyonundan korunmada bir faydası yok.

Turistlerin yoğun olduğu yerlerde çalışanalar hangi önemleri almalı?

Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalı. Sık el yıkama ve erişilebilir yerlere alkollü el antiseptiği konulması uygun.

Tur araçları nasıl temizlenmeli?

Bu araçların iyi havalandırılması ve standart genel temizliğin yapılması önerilmekte. Bu kapsamda araçlar sık sık havalandırılmalı. Araç klimatizasyonunda, havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmeli. Araç içerisinde havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalı.

Evcil hayvandan bulaşır mı?

Evde bakılan kedi-köpek gibi evcil hayvanların yeni virüslü enfekte olması beklenmemekte. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gerekli.

Burnu tuzlu suyla yıkamak enfeksiyonunu önleyebilir mi?

Hayır. Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın yeni koronavirus enfeksiyonundan korunmada bir faydası yok.

Hastalığa yakalanmamak için ne yapmalı?

Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yok, normal sabun yeterli. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (Mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalı).