27.09.2020 - 12:00 |
Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor. Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü aktarıldı.