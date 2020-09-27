MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
27.09.2020 - 12:00 |

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor. Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Şırnak kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyızBolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Bolu'da yangın! Vali uyardı: Evleri boşaltmalıyız

Sıradaki Haber