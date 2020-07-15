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15.07.2020 - 17:28 | | DHA

Şırnak Valiliği: Alkol alıp çevreyi rahatsız eden kamu görevlisi gözaltında

Şırnak Valiliği, alkol alıp çevreyi rahatsız ettiği, uygunsuz davranışta bulunduğu için vatandaşların saldırısına uğradığı belirtilen kamu görevlisi A.A.'nın gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şırnak Valiliği: Alkol alıp çevreyi rahatsız eden kamu görevlisi gözaltında

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde alkol alıp, çevreyi rahatsız ettiğinden dolayı vatandaşların saldırısına uğrayan kamu personeli A.A.'nın gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"15 Temmuz 2020 günü saat 01.00 sıralarında 155 ihbar hattına gelen çağrıda, ilimiz merkez Yeni Mahalle'de, vatandaşları rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunan bir şahsın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiği ihbarı üzerine olay yerine emniyet ekipleri intikal etmiş, olay mahallinde A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

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