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09.07.2020 - 16:07 | | AA

Şırnak Valisi Pehlivan'dan kaybolan 2 kişiye ilişkin açıklama

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte kayıp başvurusu yapılan 2 kişiye ilişkin, "Aileler hem savcılığa hem de jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuşlar. Olay adli boyutuyla savcılık talimatlarıyla devam ettiriliyor. Arama da o bölgede sorumlu jandarma ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor." dedi.

Şırnak Valisi Pehlivan'dan kaybolan 2 kişiye ilişkin açıklama

Kent merkezinden 3 gün önce merkeze bağlı Cevizdüzü köyüne pikniğe gittiklerini belirterek ayrılan ancak bir daha kendilerinden haber alınamayan İzzet Batmaz ve Selahattin Güngen'in bulunması için ailelerinin yaptığı başvuru üzerine çalışma başlatıldı.

Vali Pehlivan, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 2 kişiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerinin hava ve karadan gerekli takibi sürdürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını belirten Pehlivan, ekiplerin planlama dahilinde yakın takibi sürdürdüğünü dile getirdi.

Pehlivan, ailelerin konuyla ilgili hassasiyetlerinin olduğunu ifade ederek, "Aileler hem savcılığa hem de jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuşlar. Olay adli boyutuyla savcılık talimatlarıyla devam ettiriliyor. Arama da o bölgede sorumlu jandarma ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor." diye konuştu.

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