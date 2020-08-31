Şırnak'ta 5 bin 20 test kiti ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 24- 30 Ağustos'ta kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda, 5 bin 20 adet Covid-19 test kiti ile 38 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 23 sentetik ecza maddesi, 246 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı.