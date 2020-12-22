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22.12.2020 - 10:01 |

Şırnak’ta feci olay! 3 kişilik aile hayattan koptu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazada anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti.

Şırnak’ta feci olay! 3 kişilik aile hayattan koptu

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı.

Şırnak’ta feci olay 3 kişilik aile hayattan koptu

Olayda hayatını kaybedenler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Serhat Önal'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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