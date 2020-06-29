29.06.2020 - 11:48 | | DHA
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak'ta, kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 22- 24 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 gram esrar, 2 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 1 tabanca, 7 fişek, 1 şarjör, 900 paket kaçak sigara, 44 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli ise gözaltına alındı.