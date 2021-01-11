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11.01.2021 - 11:50 | | DHA

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 75 gözaltı

Şırnak'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 75 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 75 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4-10 Ocak'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 107,37 gram türü belli olmayan ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 53,54 gram eroin, 21,91 gram metamfetamin, 16,68 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 2 bong düzeneği, 2 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 2 bin 249 paket kaçak sigara, 20 bin 240 sigara sarma kağıdı, 1355 puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 3,75 kilo kaçak tütün, 525 kaçak cep telefonu, 1300 cep telefonu aksesuarı, 44 parfüm ve 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçildi.

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
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