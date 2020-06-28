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28.06.2020 - 12:41 | | İHA

Şırnak’ta kelebek istilası! Vatandaşlar evden çıkamadı

Gelen bir son dakika haberine göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle beraber kelebek istilası baş gösterdi.

Şırnak’ta kelebek istilası! Vatandaşlar evden çıkamadı

Beytüşşebap ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kelebek istilası yaşandı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde bulunan sokak lambalarının etrafında binlerce kelebek görüldü.

Şırnak’ta kelebek istilası Vatandaşlar evden çıkamadı

Vatandaşların akşam pencerelerini açmadığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Gökçe, kelebeklerin rahatsız etmesi nedeni ile akşam dışarı çıkmadıklarını söyledi. "Her yıl böyle oluyor, özellikle sokak lambaları etrafında toplanıyorlar. Kelebekler nedeni ile dışarı çıkamıyoruz. Her yıl belediye ve kaymakamlık ilaçlama yapıyor. İlaçlamanın ardından düzelecek diye düşünüyoruz" dedi.

 

 

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