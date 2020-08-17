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17.08.2020 - 22:41 | | DHA

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak'ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14- 15 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS ve gençlik yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da maske denetimiKütahya'da, corona virüs denetimleri kapsamında polis ekiplerince halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Denetimlerde, maske takmayan 100 kişiye toplam 90 bin TL para cezası uygulandı.
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