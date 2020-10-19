Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 12- 18 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 20'si terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 18'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.